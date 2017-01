The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Das ist der Release-Termin

Endlich haben wir Gewissheit! Nach wochenlangen Bangen und Hoffen hat Nintendo am Ende des Switch-Events Nägel mit Köpfen gemacht und einen Termin für The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht.

So wird das Highlight pünktlich zum Launch der Nintendo Switch, am 3. März erscheinen und damit das Launch-Line-Up der Konsole anführen.

Ob der Termin auch für die Wii-U-Fassung gilt, ist bisher nicht bekannt. Jedoch wurde ein neuer schicker Trailer veröffentlicht.