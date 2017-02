The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Das bringen die amiibos

Mit dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 3. März, wird Nintendo auch eine neue Serie an amiibo-Figuren auf den Markt bringen. Jedoch ist bisher noch nicht bekannt, was diese eigentlich genau im kommenden Blockbuster freischalten. Nun haben die Kollegen von GameXplain ein Video veröffentlicht, das die Verpackungen der Figuren in den Fokus rückt und man erkennen kann, genau passiert, wenn wir die Figuren einlesen.

So wird jede Figur ein anderes Item freischalten, das euch im Spiel zur Verfügung stehen wird. Mit Hilfe des Bogenschützen Links erhaltet ihr Zugriff auf einen besonderen Bogen, während Link als Reiter euch ein Schwert und ein Sattel beschert. Der Wächter wird euch währenddessen die Pfeile, die bereits im ersten Trailer im Kampf gezeigt wurden, und ein wenig Crafting-Material. Zelda beschert euch ein Schild, das das Hylian-Crest auf sich trägt. Zu guter letzt erhaltet ihr durch den Bokoblin Zugriff auf Waffen, die jedoch recht rudimentär erscheinen.