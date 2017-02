The Legend of Zelda – Artbook mit eigenem Trailer

Eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten kehrt bekanntlich bald zurück. The Legend of Zelda kann auf insgesamt dreißig Jahre zurückblicken. Der Nintendo-Klassiker war für viele eines der ersten großen Videospielerfahrungen und zieht auch heute noch unzählige Spieler, ob alt oder jung, in seinen Bann.

In diesen vielen Jahren sammeln sich entsprechend riesigen Mengen an kreativen Ideen, Skizzen und anderen künstlerischen Einflüssen. Zum bevorstehenden Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es ein Artbook, welches all diese Elemente zusammenfasst. Nicht nur die letzten drei Jahrzehnte sind darin enthalten, sondern auch das baldige Breath of the Wild. In dem Artbook sollen bisher unveröffentliche Bilder und weitere Impressionen zu sehen sein. Anscheinend ist man so überzeugt von dem Buch, dass dieser sogar seinen eigenen Trailer erhält.

The Legend of Zelda: Arts & Artifacts ist sowohl gebunden als auch als Kindle-Version erhältlich.