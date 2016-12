The Last of Us Part 2 – Neuigkeiten zum Entwicklerteam

Nach der Ankündigung und dem Trailer von The Last of Us Part 2 bei der PlayStation Experience 2016 wurden nun weitere Details zum Spiel bekannt gegeben.

Bruce Straley, Co-Director von Uncharted 4 und The Last of Us, wird sich nicht an den Arbeiten am Sequel beteiligen. Wie Sony gegenüber Kotaku bestätigt, nimmt er sich nach der Entwicklung der letzten beiden großen Blockbuster aus dem Hause Naughty Dog eine einjährige Auszeit. Er freue sich aber, nach seiner Rückkehr zum Studio am nächsten Projekt mitarbeiten zu können.

Die alleinige Leitung der Entwicklung von The Last of Us Part 2 übernimmt dadurch Neil Druckmann. Dieser hat heute per Twitter weitere Neuigkeiten verkündet. So konnte man Halley Gross als Co-Writer für das Spiel gewinnen. Gross hat mit ihrer Arbeit als Autorin an Filmen wie Snowpiercer, Banshee, Emerald City und der aktuellen HBO-Erfolgsserie Westworld mitgewirkt.

Während eines Panels der PlayStation Experience bat Neil Druckmann die Fans, Naughty Dog zu vertrauen und an sie zu glauben. Man werde ein Spiel entwickeln, dass den Charakteren Joel und Ellie gerecht wird. Er freue sich darauf, bald mehr Details zur Story verraten zu können.