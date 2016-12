The Last of Us Part II – Ankündigung und erster Trailer

Zum Abschluss des PlayStation Showcase während der PlayStation Experience 2016 hat Entwickler Naughty Dog die Bombe platzen lassen und The Last of Us Part II mit einem vierminütigen Trailer angekündigt.

Neil Druckmann, Creative Director bei Naughty Dog hat im offiziellen PlayStation Blog mitgeteilt, dass ein Nachfolger zum vielfach ausgezeichneten Spiel aus dem Jahr 2013 zwar wirkte, als sei es nur eine Frage der Zeit, dies allerdings nicht der Fall war. Man habe nach einer Geschichte gesucht, die es wert ist, erzählt zu werden und war kurz davor, die Suche aufzugeben. Zum Glück hat man eine Story gefunden, die den beiden Charakteren Ellie und Joel (wieder verkörpert von Ashley Johnson und Troy Baker) gerecht werde.

Während eines PSX Panels hat Neil Druckmann verraten, dass die Geschichte von Hass handeln soll, im Gegensatz zum ersten Teil, der von Liebe handelte. Außerdem wird diesmal Ellie, inzwischen 19 Jahre alt, der spielbare Charakter sein. Sie soll sich anders als Joel spielen. Manche Gameplay-Elemente wurden aus Teil 1 übernommen, andere hingegen komplett neu erfunden. Für die Musik konnte man wieder Gustavo Santaolalla als Komponist gewinnen.

Die Entwicklung von The Last of Us Part II befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, daher gibt man noch kein Veröffentlichungsdatum an, auch wenn man schon einen ungefähren Zeitraum im Kopf hat. In den kommenden Monaten darf man mit mehr Informationen zum Spiel rechnen.