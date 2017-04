The Last of Us Part 2 – Shannon Woodward spielt eine Rolle

Bekanntermaßen arbeitet Naughty Dog bereits an The Last of Us Part 2. Zwar wurden immer mal wieder kleinere Details verraten, aber eine große Enthüllung lässt noch auf sich warten.

Dennoch scheinen die Entwickler derweil fleißig dabei zu sein Szenen für das Spiel zu drehen. Dies lässt sich dem Bild entnehmen, dass die Schauspielerin Shannon Woodward auf Twitter veröffentlicht hat. Zudem gab sie damit bekannt, dass auch sie Teil des Titels wird und wohl eine Rolle übernimmt.

„Ich bin peinlicherweise viel zu aufgeregt, weil ich den Höhepunkt erreicht habe. Neil Druckmann lässt mich eine Rolle in The Last of Us Part 2 spielen.“ schreibt sie auf Twitter. Welche Rolle sie allerdings spielen wird, ist noch unbekannt. Bekannt ist die Schauspielerin unteranderem aus der Serie Westworld.

I am embarrassingly over-excited here because I’m peaking. @Neil_Druckmann is letting me act in The Last Of Us:Part II . ❤️ pic.twitter.com/XJUXxSlue7 — shannonwoodward (@shannonwoodward) 7. April 2017