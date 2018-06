The Last of Us Part 2 – Neuer atemberaubender E3-Trailer

Direkt zu Beginn der E3-Pressekonferenz von Sony, gab es direkt den Knüller von Naughty Dog, nämlich einen neuen Trailer zu The Last of Us Part 2. Der Trailer zeigt nicht nur die raue Brutalität und Action aus der rauen Welt von The Last of Us Part 2, sondern auch Gefühl und überrascht somit mit einem atemberaubenden, fesselnden Trailer.

Das präsentierte Gameplay zeigt euch eine Auseinandersetzung zwischen Ellie und einigen Feinden und zeigt die Schleichmechaniken sowie Schießeinlagen und natürlich auch den bekannten Bogen. Trotz des großartigen Trailer, gibt es etwas zu vermissen, denn ein Erscheinungsdatum wurde weiterhin nicht genannt. Auch wurden keine weiteren Informationen zu dem Spiel genannt außer dem gezeigten Trailer.