The Last of Us Part 2 – Neue Artworks zeigen Ellies Tattoo

Noch nicht lange ist es her, da hat Naughty Dog auf der PlayStation Experience endlich The Last of Us Part 2 angekündigt. Bis der Titel allerdings erscheinen wird, kann es noch eine Weile dauern, denn noch befindet er sich in einem recht frühen Entwicklungsstadium.

Im zweiten Teil des Action-Adventures wird man die Rolle von Ellie übernehmen, die derweil 19-Jahre alt sein wird. Der gezeigte Trailer sah nicht nur großartig aus, sondern hat auch schon für die ein oder andere Spekulation und Fan-Theorie gesorgt. Ebenso auffällig ist, dass Ellie nun ein Tattoo trägt.

Naughty Dog hat bereits bekannt gegeben, dass dieses Tattoo von Natalie Hall entworfen wurde. Aufgrund zahlreicher Nachfragen der Fans, hat Creative Director Neil Druckmann nun ein zwei Artworks veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf die Tätowierung geben.