The Last of Us 2 – wird es bald angekündigt?

Neben The Game Awards wird nächste Woche auch die PlayStation Experience stattfinden und natürlich rechnen daher viele mit zahlreichen Ankündigungen und Enthüllungen. Zu diesen erwarteten Ankündigungen zählt auch The Last of Us 2.

Im NeoGaf –Forum wird sich schon fleißig auf die E3 2017 gefreut in der großen Annahme und Hoffnung, dass dort The Last of Us 2 enthüllt wird. Doch ein gut informierter NeoGaf-Nutzter, nämlich shinobi602 hat sich ebenso in dem Forum zu Wort gemeldet, mit der Andeutung, dass man so lange auf die Enthüllung gar nicht warten müsse. Daher die Spekulation, dass Naughty Dog und Sony den Titel im Rahmen der PlayStation Experience preisgeben.

Natürlich bleibt dies eine reine Annahme, aber lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, schließlich ist die PlayStation Experience schon nächste Woche und eben dann werden wir mehr wissen.