The Last of Us 2 – Fantheorie über den Enthüllungstrailer

Wir berichteten bereits von der Enthüllung des langerwarteten The Last of Us 2. In dem gezeigten Trailer sehen wir zwar nur einen kurzen Einblick, aber es gibt bereits eine detaillierte Fantheorie über einen essentiellen Plotpunkt des Sequels. Hierbei sei an dieser Stelle ausdrücklich vor etwaigen Spoilern gewarnt! Es handelt sich zwar nur um eine Theorie, die sich aber auf das Ende von The Last of Us bezieht.

Im Trailer ist die nun etwas ältere Ellie zu sehen. Auf einem Bett sitzend, spielt sie Gitarre, blutüberströmt und mit einem Haufen Leichen vor der Türe. Allem Anschein nach war Ellie dafür verantwortlich. Auf Reddit läuft die Diskussion aktuell heiß, was denn Ellie zu solch einem Amoklauf treiben könnte und viele sind sich einig: Nur der Tod von Joel würde Ellie in den Wahnsinn treiben.

Es handelt sich hierbei natürlich nur um Spekulation, allerdings sei Joel demzufolge bereits verstorben. Auf die Frage warum dieser dann im Trailer zu sehen ist, wird vermutet, dass es sich bloß um eine Projektion der Psyche von Ellie handelt.

Die möglichen Mörder von Joel könnten beispielsweise die Fireflies gewesen sein, gerade in Anbetracht auf das Ende des Vorgängers. Ellies Rachefeldzug könnte zu dem Massaker geführt haben, welcher im Trailer zu sehen ist.

Weit hergeholt oder plausibel, an dieser Theorie könnte was dran sein. Der Tod von Joel wäre definitiv ein heftiger emotionaler Schlag bereits zu Beginn des Spiels. Auf die Antwort werden wir wohl bis zum Release von The Last of Us 2 warten müssen.