The Last Of Us 2 – Ellies Rückkehr 2018?

Der Leak eines Bildes beschäftigt gerade haufenweise Fans des postapokalyptischen Szenarios aus The Last of Us. In einer unbekannten Zeitschrift wird offen von The Last of Us 2 gesprochen. Anscheinend wurde dieser Artikel nie veröffentlicht, da Naughty Dog das Spiel nicht auf der E3 präsentierte, das folgende Bild zeigt aber die abgedruckte Variante.

Aus dem Artikel sind einige Details zu entnehmen. So wird es sich offensichtlich um ein Sequel handeln, da Ellie fünf Jahre älter ist als zuvor und diese Zeit mit Joel verbracht hat. Außerdem soll die Welt etwas offener gestaltet werden. Zwar ist eine Open-World nicht das Ziel, aber es soll dem Spieler den Eindruck vermitteln, sich innerhalb einer ganzen Stadt zu bewegen. The Last of Us 2 soll sogar nativ in 4k laufen und wurde für Ende 2018 geplant.

Es kursieren bisher weitere solche Gerüchte rund um das Survival-Abenteuer, so soll sich beispielweise auch bereits ein Synchronsprecher verplappert haben. Solche Nachrichten sollten mit Vorsicht genossen werden, aber es wird immer deutlicher, dass Naughty Dog etwas plant.

Update

Zahlreiche Leute sind inzwischen der Meinung es handelt sich hierbei um eine Fälschung. Grammatikalische Fehler und sogar Tippfehler im Namen sind Indizien für fehlende Authenzitität der Quelle. Die im Artikel zu sehenden Bilder sollen alte Quellen zum Vorgänger entnommen und anschließend in Photoshop bearbeitet worden sein. Trotzdem sind sich viele einig, dass The Last of Us 2 sich schon zumindest in Planung befindet.