The Last Guardian – Weitere Gameplay-Eindrücke

Auch wenn Sony Interactive Entertainment erst kürzlich, überraschend The Last Guardian verschoben hat, so kann man sich doch damit trösten, dass nach der langen Zeit, das Projekt endlich auf die Zielgerade zu geht und auch definitiv erscheinen wird. Um diese Zeit nun noch zu überbrücken, wurden neue Videos zu veröffentlicht.

Neben dem Trailer von der GameSpot Expo 2016, könnt ihr in zwei weiteren Videos noch ein paar Gameplay-Eindrücke sammeln. Vor allem zeigt das Gameplay-Material die Interaktion zwischen dem kleinen Jungen und seinem gefiederten Freund Trico. So lässt es sich die Wartezeit doch immerhin ein wenig verkürzen.

Durch die Verschiebung wird The Last Guardian erst am 7. Dezember 2016 für PS4 erscheinen. Wollt ihr das Abenteuer nicht verpassen? Dann bestellt euch den Titel am besten vor.