The Last Guardian – Neuer CG-Trailer stimmt auf das Spiel ein

Für The Last Guardian wurde heute ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser soll Lust auf das kommende Spiel machen. Sony hierzu:

„Seht euch den neuen CG-Trailer an, bereitet euch auf eure Reise mit Trico vor und erlebt die Bande, die die Freundschaft zwischen Mensch und Tier formen können.“

Wenn das Spiel am 7. Dezember 2016 endlich erscheint, liegt eine wahre Entwicklungsodyssee hinter dem Titel. 2009 erstmals auf der E3 angekündigt, sollte das Projekt ursprünglich noch auf der PS3 erscheinen. Der Leitende Entwickler und Designer Fumito Ueda zeichnete sich vorher bereits für Titel wie Ico und Shadow of the Colossus verantwortlich, welche vom grundlegenden Grafikstil ebenso an The Last Guardian erinnern.