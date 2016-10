The Last Guardian – Making of zeigt die Musik

Wer bisher die lange Entwicklung von The Last Guardian verfolgt hat, wird wissen, dass der Titel sehr von seiner einzigartigen Atmosphäre lebt. Zu dieser tollen Atmosphäre spielt neben Optik, der Handlung, den interessanten Charakteren natürlich auch die Vertonung eine maßgebliche Rolle. Ein neues Making of-Video zeigt uns deshalb, was alles hinter der Musik des Spiels steht. Der Weg vom Blatt zum richtigen Sound ist ein langer, aber am Ende belohnender Pfad.

The Last Guardian wird am 07.12.2016 exklusiv für die PS4 erscheinen.