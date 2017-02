The Last Guardian – Fumito Ueda plant seinen nächsten Titel

Auf den D.I.C.E, Awards wurde Fumito Ueda, Director von The Last Guardian, mit dem Preis Outstanding Achievement in Character ausgezeichnet. In seiner Dankesrede, bedankt er sich nicht nur bei der Academy of Interactive Arsts & Scienes sondern erwähnt auch, dass er bereits über ein neues Spiel nachdenkt.

Ueda erklärte dabei, dass er während der Entwicklung von The Last Guardian nicht wirklich über einen Award nachgedacht hatte. Aber jetzt wo er die Auszeichnung erhalten hat, ist er sehr glücklich darüber und es gab ihm auch die Inspiration und das Verlangen an einem neuen Spiel zu arbeiten. Um was für ein Spiel es sich handelt, welches ihm in den Sinn gekommen ist, hat er allerdings nicht verraten. Aber mit Sicherheit wird es wieder ein besonderes und sehr spezielles Werk wie ICO, Shadow of Colossus oder zuletzt The Last Guardian war.

Fumito Ueda hat sich zudem vor einigen Jahren von Sony Interactive Entertainmen Japan Studio getrennt und sein eigenes Entwicklerstudio genDESIGN gegründet. Daher könnte sein nächstes Projekt sogar ein Multiplattform-Titel werden. Uns bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten, denn bis wir dazu nähere Infos oder sogar einen ersten Trailer zum neuen Werk erhalten, wird mit Sicherheit einiges an Zeit vergehen.