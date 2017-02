The Inner World: Der letzte Windmönch – Neue Screenshots

The Inner World: Der letzte Windmönch ist der Nachfolger des überaus erfolgreichen ersten The Inner World. Jetzt hat Headup-Games zwei neue Screenshots zum Spiel veröffentlicht.

Der Hauptcharakter von The Inner World: Der letzte Windmönch mit Namen Robert ist einer der Flötennasen, die seit Jahrtausenden die Welt Asposien beschützen. Doch nun werden sie nicht mehr als die Beschützer der Welt gesehen. Dafür hat ein einfacher Kramhändler gesorgt. Dieser hat nämlich die Bewohner von Asposien davon überzeugt, dass die Flötennasen mit dunklen Mächten im Bunde stehen. Das ist für unseren Robert natürlich alles andere als gesund.

Dennoch ist Robert der Einzige, der Emil aufhalten könnte. Da er jedoch drei Jahre lang versteinert war, hat er keinen blassen Schimmer von der momentanen Situation der Welt. Er begibt sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch, der alles wieder in Ordnung bringen könnte. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und Laura, einer cholerischen Rebellin und Roberts großer Liebe. Als er auf die geheimnisvolle Mama Dola trifft, erfährt er mehr über sein eigenes Schicksal, als er dachte.

The Inner World: Der letzte Windmönch erscheint Mitte 2017 nach eigenen Angaben für alle Plattformen, außer den Gameboy.