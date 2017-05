The Inner World: Der letzte Windmönch – Erster Story-Trailer veröffentlicht

Mit The Inner World gelang Studio Fizbin der Durchbruch. Nun geht das Point-and-Click Adventure in die zweite Runde. Wir durften auf der gamescom 2016 schon einiges über The Inner World: Der letzte Windmönch erfahren und seit heute kommen wir alle in den Genuss des Story-Trailers.

Die Flötennasen sind in Gefahr und Robert, der Held aus dem ersten Teil, muss den letzten Windmönch finden, um Asposien vor dem Diktator zu retten.

Der Trailer zeigt den unverkennbaren Stil der Entwickler, sowohl grafisch als auch auf inhaltlicher Ebene. Noch Mitte dieses Jahres soll The Inner World: Der letzte Windmönch erscheinen.