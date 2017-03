The Humble Store – Devolver Digital Sale mit Hotline Miami 2, Serious Sam und mehr

Der Humble Store ist wieder ganz in seinem Element und bietet mit Devolver Digital den nächsten Publisher-Sale an. Mit bis zu 85% Rabatt könnt ihr Titel wie Hotline Miami 2, OlliOlli 2, The Talos Principle, Enter The Gungeon oder Titan Souls käuflich erwerben.

Shadow Warrior 2: 27,74 Euro

Shadow Warrior 2 Deluxe: 35,24 Euro

Shadow Warrior: 8,74 Euro

Shadow Warrior Classic Redux: 2,49 Euro

Hotline Miami 2: Wrong Number: 3,74 Euro

Hotline Miami 2: Wrong Number Digital Special Edition: 4,99 Euro

Hotline Miami: 1,69 Euro

Serious Sam The Second Encounter HD: 2,99 Euro

Serious Sam The First Encounter HD: 2,24 Euro

Serious Sam 3: 5,54 Euro

Serious Sam 2: 1,49 Euro

Serious Sam The Random Encounter: 0,59 Euro

Serious Sam Double D XXL: 1,49 Euro

The Talos Principle: 9,99 Euro

The Talos Principle: Road to Gehenna: 3,74 Euro

Titan Souls: 3,74 Euro

Titan Souls Special Edition: 4,99 Euro

Gods Will Be Watching: 1,79 Euro

Gods Will Be Watching Special Edition: 3,39 Euro

OlliOlli: 2,74 Euro

OlliOlli 2: Welcome to Olliwood: 3,74 Euro

Hatoful Boyfriend: 1,59 Euro

Hatoful Boyfriend Holiday Star: 1,99 Euro

Hatoful Boyfriend Collector’s Edition: 2,79 Euro

Not A Hero: 3,24 Euro

Not A Hero Special Edition: 4,99 Euro

Broforce: 3,49 Euro

RONIN: 3,24 Euro

Noct: 2,49 Euro

Okhlos: 6,49 Euro

OmniBus: 2,37 Euro

Enter The Gungeon: 7,49 Euro

Luftrausers: 2,24 Euro

Heavy Bullets: 1,49 Euro

Aleays Sometimes Monsters: 2,49 Euro

Dungeon Hearts: 0,74 Euro

Cosmic DJ: 1,49 Euro

Dropsy: 2,49 Euro

Downwell: 1,49 Euro

Mother Russia Bleeds: 7,49 Euro

Block’hood: 5,99 Euro

Reigns: 1,01 Euro

Genital Jousting: 3,74 Euro

A Fistful of Gun: 3,24 Euro

Noch bis morgen Nachmittag wird es die Angebote geben, die ihr in ihrem vollständigen Glanz hier finden könnt.