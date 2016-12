The Game Awards 2016 – Gewinner und Highlights im Liveticker

Jedes Jahr im Dezember erwarten uns nicht nur jede Menge Zuckerguss und hübsch verpackte Gegenstände, die niemand braucht. Es werden auch die allseits beliebten The Game Awards vergeben, natürlich auch in diesem Jahr. In der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember 2016 ist es in diesem Jahr soweit. Los geht es, zu unweihnachtlicher Uhrzeit, um 02:30 Uhr am frühen Morgen des zweiten Dezembers. Die Liste der Nominierten ist lang und liest sich wie das Who is Who des Jahres 2016, so wie es eben sein sollte. Wie in der Vergangenheit dürfen wir auch bei den diesjährigen Video Game Awards den ein oder anderen geheimnisvollen Trailer, erstes Gameplay eines kommenden AAA-Titels und mehr erwarten. Bereits bestätigt: erstes echtes Gameplay zu Mass Effect: Andromeda.

Ihr könnt gerade keinen kurzen Abstecher nach Los Angeles tätigen und habt auch keine Lust mitten in Arbeitswoche nachts vorm Monitor zu sitzen? Kein Problem. Für all jene unter euch, die auch ein Textadventure spielen, wenn sie eigentlich die Option auf 4K haben, gibt es auch heute wieder einen unserer beliebten Liveticker. Sandro und Caro haben den Kaffee aufgebrüht und begleiten euch durch die Nacht, während ihr wieder einmal mit Handy im Bett liegt und es ganz bestimmt mindestens einmal auf euer Gesicht fallen lasst.

Ihr schaut selbst The Game Awards und wollt nebenbei unsere hochqualifizierten Meinungen lesen? Auch kein Problem. Die Möglichkeiten sich The Game Awards anzuschauen, sind schier unendlich. Sogar eine Option die Preisverleihung in VR anzusehen, wird es geben.

Nun aber genug der schönen Worte und auf in den Stream. Wir wünschen viel Spaß beim Nachlesen unserer Nacht, live kommentieren und schlaubergern.

Liveticker der The Game Awards 2016