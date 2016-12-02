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The Game Awards 2016 – Alle Gewinner im Überblick

Caroline Valdenaire 2. Dezember 2016 Kommentar schreiben

Das waren sie also, The Game Awards 2016. Die halbe Nacht haben wir gespannt zugeschaut und wissen nun endlich wer denn tatsächlich gewonnen hat. Wir haben für euch alle Gewinner der Nacht parat.

Von der Jury gewählte Gewinner

Game of the Year

DOOM
INSIDE
OVERWATCH
TITANFALL 2
UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Studio/Game Direction

BLIZZARD
For Overwatch
DICE
For Battlefield 1
ID SOFTWARE
For DOOM
NAUGHTY DOG
For Uncharted 4: A Thief’s End
RESPAWN
For Titanfall 2

Best Narrative

FIREWATCH
INSIDE
MAFIA III
OXENFREE
UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Art Direction

ABZU
FIREWATCH
INSIDE
OVERWATCH
UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Music/Sound Design

BATTLEFIELD 1
DOOM
INSIDE
REZ INFINITE
THUMPER

Best Performance

ALEX HERNANDEZ AS LINCOLN CLAY, MAFIA III
CISSY JONES AS DELILAH, FIREWATCH
EMILY ROSE AS ELENA, UNCHARTED 4: A THIEF’S END
NOLAN NORTH AS NATHAN DRAKE, UNCHARTED 4: A THIEF’S END
RICH SOMMER AS HENRY, FIREWATCH
TROY BAKER AS SAM DRAKE, UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Games for Impact Award

1979 REVOLUTION
BLOCK’HOOD
ORWELL
SEA HERO QUEST
THAT DRAGON, CANCER

Best Independent Game

FIREWATCH
HYPER LIGHT DRIFTER
INSIDE
STARDEW VALLEY
THE WITNESS

Best Mobile/Handheld Game

CLASH ROYALE
FIRE EMBLEM FATES
MONSTER HUNTER GENERATIONS
POKEMON GO
SEVERED

Best VR Game

BATMAN: ARKHAM VR
EVE VALKYRIE
JOB SIMULATOR
REZ INFINITE
THUMPER

Best Action Game

BATTLEFIELD 1
DOOM
GEARS OF WAR 4
OVERWATCH
TITANFALL 2

Best Action/Adventure Game

DISHONORED 2
HITMAN
HYPER LIGHT DRIFTER
RATCHET & CLANK
UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Role Playing Game

DARK SOULS 3
DEUS EX: MANKIND DIVIDED
THE WITCHER 3: WILD HUNT — BLOOD AND WINE
WORLD OF WARCRAFT: LEGION
XENOBLADE CHRONICLES X

Best Fighting Game

KILLER INSTINCT SEASON 3
KING OF FIGHTERS XIV
POKKEN TOURNAMENT
STREET FIGHTER V

Best Family Game

DRAGON QUEST BUILDERS
LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
POKEMON GO
RATCHET & CLANK
SKYLANDERS: IMAGINATORS

Best Strategy Game

CIVILIZATION VI
FIRE EMBLEM FATES
THE BANNER SAGA 2
TOTAL WAR: WARHAMMER
XCOM 2

Best Sports/Racing Game

FIFA 17
FORZA HORIZON 3
MLB THE SHOW 16
NBA 2K17
PRO EVOLUTION SOCCER 2017

Best Multiplayer Game

BATTLEFIELD 1
GEARS OF WAR 4
OVERCOOKED
OVERWATCH
RAINBOW SIX SIEGE
TITANFALL 2

Von den Fans gewählte Gewinner

Best Esports Player

FAKER
[Lee Sang-hyeok] SK Telecom T1, League of Legends
COLDZERA
[Marcelo David] SK Gaming, Counter-Strike: Global Offensive
BYUN–HYUN WOO
Starcraft 2
INFILTRATION
[Lee Seon-woo] Team Razer, Street Fighter V
HUNGRYBOX
[Juan Debiedma] Team Liquid, Super Smash Bros.

Best Esports Team

SK TELECOM T1
Game: League of Legends
WINGS GAMING
Game: DOTA2
SK GAMING
ROX TIGERS
Game: League of Legends
CLOUD9

Best Esports Game

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
DOTA2
LEAGUE OF LEGENDS
OVERWATCH
STREET FIGHTER V

Trending Gamer

ANGRYJOESHOW
BOOGIE2988
DANNY O’DWYER
JACKSEPTICEYE
LIRIK

Best Fan Creation

BRUTAL DOOM 64
ENDERAL: THE SHARDS OF ORDER

Most Anticipated Game

GOD OF WAR
HORIZON: ZERO DAWN
MASS EFFECT: ANDROMEDA
RED DEAD REDEMPTION 2
THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

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