The Game Awards 2016 – Alle Gewinner im Überblick

Das waren sie also, The Game Awards 2016. Die halbe Nacht haben wir gespannt zugeschaut und wissen nun endlich wer denn tatsächlich gewonnen hat. Wir haben für euch alle Gewinner der Nacht parat.
Von der Jury gewählte Gewinner
Game of the Year
DOOM
INSIDE
OVERWATCH
TITANFALL 2
UNCHARTED 4: A THIEF’S END
Best Studio/Game Direction
BLIZZARD
For Overwatch
DICE
For Battlefield 1
ID SOFTWARE
For DOOM
NAUGHTY DOG
For Uncharted 4: A Thief’s End
RESPAWN
For Titanfall 2
Best Narrative
FIREWATCH
INSIDE
MAFIA III
OXENFREE
UNCHARTED 4: A THIEF’S END
Best Art Direction
ABZU
FIREWATCH
INSIDE
OVERWATCH
UNCHARTED 4: A THIEF’S END
Best Music/Sound Design
BATTLEFIELD 1
DOOM
INSIDE
REZ INFINITE
THUMPER
Best Performance
ALEX HERNANDEZ AS LINCOLN CLAY, MAFIA III
CISSY JONES AS DELILAH, FIREWATCH
EMILY ROSE AS ELENA, UNCHARTED 4: A THIEF’S END
NOLAN NORTH AS NATHAN DRAKE, UNCHARTED 4: A THIEF’S END
RICH SOMMER AS HENRY, FIREWATCH
TROY BAKER AS SAM DRAKE, UNCHARTED 4: A THIEF’S END
Games for Impact Award
1979 REVOLUTION
BLOCK’HOOD
ORWELL
SEA HERO QUEST
THAT DRAGON, CANCER
Best Independent Game
FIREWATCH
HYPER LIGHT DRIFTER
INSIDE
STARDEW VALLEY
THE WITNESS
Best Mobile/Handheld Game
CLASH ROYALE
FIRE EMBLEM FATES
MONSTER HUNTER GENERATIONS
POKEMON GO
SEVERED
Best VR Game
BATMAN: ARKHAM VR
EVE VALKYRIE
JOB SIMULATOR
REZ INFINITE
THUMPER
Best Action Game
BATTLEFIELD 1
DOOM
GEARS OF WAR 4
OVERWATCH
TITANFALL 2
Best Action/Adventure Game
DISHONORED 2
HITMAN
HYPER LIGHT DRIFTER
RATCHET & CLANK
UNCHARTED 4: A THIEF’S END
Best Role Playing Game
DARK SOULS 3
DEUS EX: MANKIND DIVIDED
THE WITCHER 3: WILD HUNT — BLOOD AND WINE
WORLD OF WARCRAFT: LEGION
XENOBLADE CHRONICLES X
Best Fighting Game
KILLER INSTINCT SEASON 3
KING OF FIGHTERS XIV
POKKEN TOURNAMENT
STREET FIGHTER V
Best Family Game
DRAGON QUEST BUILDERS
LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
POKEMON GO
RATCHET & CLANK
SKYLANDERS: IMAGINATORS
Best Strategy Game
CIVILIZATION VI
FIRE EMBLEM FATES
THE BANNER SAGA 2
TOTAL WAR: WARHAMMER
XCOM 2
Best Sports/Racing Game
FIFA 17
FORZA HORIZON 3
MLB THE SHOW 16
NBA 2K17
PRO EVOLUTION SOCCER 2017
Best Multiplayer Game
BATTLEFIELD 1
GEARS OF WAR 4
OVERCOOKED
OVERWATCH
RAINBOW SIX SIEGE
TITANFALL 2
Von den Fans gewählte Gewinner
Best Esports Player
FAKER
[Lee Sang-hyeok] SK Telecom T1, League of Legends
COLDZERA
[Marcelo David] SK Gaming, Counter-Strike: Global Offensive
BYUN–HYUN WOO
Starcraft 2
INFILTRATION
[Lee Seon-woo] Team Razer, Street Fighter V
HUNGRYBOX
[Juan Debiedma] Team Liquid, Super Smash Bros.
Best Esports Team
SK TELECOM T1
Game: League of Legends
WINGS GAMING
Game: DOTA2
SK GAMING
ROX TIGERS
Game: League of Legends
CLOUD9
Best Esports Game
COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
DOTA2
LEAGUE OF LEGENDS
OVERWATCH
STREET FIGHTER V
Trending Gamer
ANGRYJOESHOW
BOOGIE2988
DANNY O’DWYER
JACKSEPTICEYE
LIRIK
Best Fan Creation
BRUTAL DOOM 64
ENDERAL: THE SHARDS OF ORDER
Most Anticipated Game
GOD OF WAR
HORIZON: ZERO DAWN
MASS EFFECT: ANDROMEDA
RED DEAD REDEMPTION 2
THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD