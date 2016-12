The Game Awards 2016 – Alle Gewinner im Überblick

Das waren sie also, The Game Awards 2016. Die halbe Nacht haben wir gespannt zugeschaut und wissen nun endlich wer denn tatsächlich gewonnen hat. Wir haben für euch alle Gewinner der Nacht parat.

Von der Jury gewählte Gewinner

Game of the Year

DOOM

INSIDE

OVERWATCH

TITANFALL 2

UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Studio/Game Direction

BLIZZARD

For Overwatch

DICE

For Battlefield 1

ID SOFTWARE

For DOOM

NAUGHTY DOG

For Uncharted 4: A Thief’s End

RESPAWN

For Titanfall 2

Best Narrative

FIREWATCH

INSIDE

MAFIA III

OXENFREE

UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Art Direction

ABZU

FIREWATCH

INSIDE

OVERWATCH

UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Music/Sound Design

BATTLEFIELD 1

DOOM

INSIDE

REZ INFINITE

THUMPER

Best Performance

ALEX HERNANDEZ AS LINCOLN CLAY, MAFIA III

CISSY JONES AS DELILAH, FIREWATCH

EMILY ROSE AS ELENA, UNCHARTED 4: A THIEF’S END

NOLAN NORTH AS NATHAN DRAKE, UNCHARTED 4: A THIEF’S END

RICH SOMMER AS HENRY, FIREWATCH

TROY BAKER AS SAM DRAKE, UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Games for Impact Award



1979 REVOLUTION

BLOCK’HOOD

ORWELL

SEA HERO QUEST

THAT DRAGON, CANCER

Best Independent Game

FIREWATCH

HYPER LIGHT DRIFTER

INSIDE

STARDEW VALLEY

THE WITNESS

Best Mobile/Handheld Game



CLASH ROYALE

FIRE EMBLEM FATES

MONSTER HUNTER GENERATIONS

POKEMON GO

SEVERED

Best VR Game



BATMAN: ARKHAM VR

EVE VALKYRIE

JOB SIMULATOR

REZ INFINITE

THUMPER

Best Action Game



BATTLEFIELD 1

DOOM

GEARS OF WAR 4

OVERWATCH

TITANFALL 2

Best Action/Adventure Game



DISHONORED 2

HITMAN

HYPER LIGHT DRIFTER

RATCHET & CLANK

UNCHARTED 4: A THIEF’S END

Best Role Playing Game



DARK SOULS 3

DEUS EX: MANKIND DIVIDED

THE WITCHER 3: WILD HUNT — BLOOD AND WINE

WORLD OF WARCRAFT: LEGION

XENOBLADE CHRONICLES X

Best Fighting Game



KILLER INSTINCT SEASON 3

KING OF FIGHTERS XIV

POKKEN TOURNAMENT

STREET FIGHTER V

Best Family Game



DRAGON QUEST BUILDERS

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

POKEMON GO

RATCHET & CLANK

SKYLANDERS: IMAGINATORS

Best Strategy Game



CIVILIZATION VI

FIRE EMBLEM FATES

THE BANNER SAGA 2

TOTAL WAR: WARHAMMER

XCOM 2

Best Sports/Racing Game



FIFA 17

FORZA HORIZON 3

MLB THE SHOW 16

NBA 2K17

PRO EVOLUTION SOCCER 2017

Best Multiplayer Game



BATTLEFIELD 1

GEARS OF WAR 4

OVERCOOKED

OVERWATCH

RAINBOW SIX SIEGE

TITANFALL 2

Von den Fans gewählte Gewinner

Best Esports Player



FAKER

[Lee Sang-hyeok] SK Telecom T1, League of Legends

COLDZERA

[Marcelo David] SK Gaming, Counter-Strike: Global Offensive

BYUN–HYUN WOO

Starcraft 2

INFILTRATION

[Lee Seon-woo] Team Razer, Street Fighter V

HUNGRYBOX

[Juan Debiedma] Team Liquid, Super Smash Bros.

Best Esports Team



SK TELECOM T1

Game: League of Legends

WINGS GAMING

Game: DOTA2

SK GAMING

ROX TIGERS

Game: League of Legends

CLOUD9

Best Esports Game



COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

DOTA2

LEAGUE OF LEGENDS

OVERWATCH

STREET FIGHTER V

Trending Gamer



ANGRYJOESHOW

BOOGIE2988

DANNY O’DWYER

JACKSEPTICEYE

LIRIK

Best Fan Creation



BRUTAL DOOM 64

ENDERAL: THE SHARDS OF ORDER

Most Anticipated Game



GOD OF WAR

HORIZON: ZERO DAWN

MASS EFFECT: ANDROMEDA

RED DEAD REDEMPTION 2

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD