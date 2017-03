The Franz Kafka Videogame – Trailer, Releasedatum und Daedalic als Publisher

The Franz Kafka Videogame von Denis Galanin ist, wie sich sicher der ein oder andere denken kann, ein Spiel, das auf den Werken von Franz Kafka basiert. Der Autor wurde erst nach seinem Tod 1924 überall bekannt und ist heute für seine Alptraumhaften, kafkaesken (!) Romane und Erzählungen bekannt.

Ebenso absurd wie Kafkas Werke soll auch The Franz Kafka Videogame werden. Am 6. April 2017 soll es erscheinen. Publisher ist, wie seit kurzem bekannt ist, Daedalic. Das deutsche Unternehmen ist für seine Point’n’Click Adventures bekannt. So ist es kein Wunder, dass auch dieses Puzzle Adventure nun von Daedalic veröffentlicht wird.

Wir sind schon sehr gespannt auf The Franz Kafka Videogame. Das Spiel erscheint am 6. April für PC.