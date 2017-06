The Evil Within 2 – Werbung verrät das Sequel

Ein wenig traurig ist es ja schon, wenn Spiele, vor ihrer fulminanten Enthüllung auf der E3 bereits irgendwie öffentlich gemacht werden. Im Falle von The Evil Within 2 ist es noch trauriger, da es über eine offizielle Werbeanzeige geschehen ist.

Diese wurde wohl ein wenig zu früh auf reddit geschaltet. Findige User haben natürlich sofort Screenshot dessen gemacht, sodass wir uns sicher sein können, dass der Titel auf der Bethesda Konferenz angekündigt wird. In der Werbung heißt es:

From survival horror mastermind Shinji Mikami comes The Evil Within 2. Now available for preorder. „The only way out is in“.