The Evil Within 2 – Story Trailer

Die Ankündigung von The Evil Within 2 gab zwar einige Eindrücke zum Horrorspiel preis, aber allzu viel wissen wir noch nicht. Einen erweiterten Einblick in die Handlung könnte aber der kürzlich veröffentlichte Story Trailer bieten.

Verstörende Bilder soweit das Auge reicht und ein Mann, der nach Antworten sucht. Die Suche nach einer totgeglaubten Tochter wurde schon beim Ankündigungstrailer angedeutet. Insgesamt weist der kurze Trailer auf eine atmosphärisch dichte Handlung hin. Hoffentlicht wird sich das finale Produkte ebenfalls so präsentieren können.

Ob das Spiel in der Lage sein wird euch die Gänsehaut über den Rücken zu jagen, könnt ihr am 13.10.2017 selbst erfahren, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Die Ankündigung zur Fortsetzung des Horrorspiels während der E3 2017 findet ihr hier.