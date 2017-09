The Evil Within 2 – Neuer Trailer

Es gibt gleich mehrere erfreuliche Nachrichten für Fans des Horrorgenres. Nicht nur dass wir uns zum Release von The Evil Within 2 gar nicht mehr so lange gedulden müssen, wir erhalten einen neuen Trailer zum Horrorspektakel. Wie Bethesda kürzlich bekannt gibt, erhält der Titel hierzulande außerdem eine Freigabe USK ab 18.

Im Klartext heißt das aber auch, dass The Evil Within 2 hierzulande völlig ungeschnitten erscheinen wird. Im Trailer seht ihr noch einmal ein paar der unangenehmen Gestalten, auf die wir während des Spieldurchlaufs treffen werden. Wie der Protagonist Sebastian Castellanos mit diesen Kreaturen des Schreckens verfahren wird, dürft ihr am 13.10.2017 selbst herausfinden, wenn The Evil Within 2 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.