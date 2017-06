The Evil Within 2 – Ankündigungstrailer

Auch wenn per Leak die Arbeiten am Nachfolger zum Horrorspiel bereits bekannt waren, erhalten wir nun die offizielle Ankündigung zu The Evil Within 2. Wie schon der erste Teil erhalten wir zahlreiche verstörende Bilder, die auf die düstere Atmosphäre hindeuten, die wir schon aus dem ersten Teil kennen.

Allerdings wird das Spiel hier nicht nur angekündigt, sondern auch gleich der Releasetermin bekannt gegeben. Der Horror wird am 13.10.2017 erscheinen. Per Twitter gibt es auch schon die ersten Screenshots zum Spiel zu sehen.