The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – PC-Anforderungen und Unlock-Zeiten

Nach The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition kürzlich Goldstatus erreicht hat, können wir uns auf den baldigen und vor allem pünktlichen Release freuen. Damit wir bestens vorbereitet sind, nennt uns Bethesda sowohl Systemanforderungen so wie die regionalen Freischaltzeiten. Folgende Specs sollte euer PC mit sich bringen:

Minimale Anforderungen

Windows 7/8.1/10 (64-bit version)

Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945

8GB RAM

12GB freier Festplattenspeicher

NVIDIA GTX 470 1GB / AMD HD 7870 2GB

Empfohlene Anforderungen

Windows 7/8.1/10 (64-bit version)

Intel i5-2400/AMD FX-8320

8GB RAM

12 GB freier Festplattenspeicher

NVIDIA GTX 780 3GB / AMD R9 290 4GB

Die Anforderungen sind somit deutlich höher als die der Originalversion, was für den Fortschritt des Remasters spricht. Die Konsolenversion auf der PS4 ist 33 GB groß ( 20 in Nordamerika), die Xbox One Version 25 GB (17 in Nordamerika). Folgende Unlock-Zeiten veröffentlicht Bethesda zum Spiel: