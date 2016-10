The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Goldstatus erreicht

Der Rollenspielgigant The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition bringt den Rollenspielgiganten auf die aktuellen Konsolen. Selbstverständlich werden alle DLCs und eine Reihe optischer Verbesserungen mitgeliefert, darunter volumetrische Strahlenbüschel, dynamische Tiefenschärfe und Screen Space Reflections. Nach Ankündigung war es etwas still um Bethesdas Meisterwekt Skyrim, umso erfreulicher ist nun der erreichte Gold-Status des Spiels, welcher via Twitter verkündet wurde.

Demnach wird The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition planmäßig am 28.10.2016 für Xbox One und PS4 erscheinen.