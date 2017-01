The Elder Scrolls 5: Skyrim – Nicht zum Switch-Launch?

Morgen ist es endlich soweit und wir erfahren alle nötigen Sachen zum Launch der Nintendo Switch. Jedoch hat unsere Lieblings-Leakerin Emily Rogers noch eine Sache für uns parat, die tatsächlich nicht so schön ist.

So hat sie auf Twitter bekannt gegeben, dass die Switch-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim wohl nicht zum Launch erscheinen soll. Das heißt natürlich nicht, dass der Titel nicht an einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert wird.

@ArcadeGirl64 Confident this isn’t a day 1 launch title. pic.twitter.com/UXmlR0yDgo — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 12. Januar 2017

Ob sie mit dieser Aussage Recht behalten wird, werden wir morgen ab 5 Uhr früh erfahren, denn dann findet das Reveal-Event statt.