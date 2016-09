The Elder Scrolls Online – Native 4k-Unterstützung auf PS4 Pro

Auch wenn bei weitem nicht alle Spiele auf der neuen PS4 Pro die 4k-Auflösung erreichen, The Elder Scrolls Online soll dies am Verkaufstag liefern können.

Das MMO der Zenimax Online Studios bekommt am Releasetag der PS4 Pro einen Patch spendiert, der native 4k-Unterstützung bieten soll. Jedoch profitieren auch Spieler mit einem FullHD-TV von grafischen Verbesserungen, so der Entwickler. Dies wird sehr wahrscheinlich durch Downsampling realisiert. Damit wird die Grafik zwar intern in hoher Auflösung berechnet, dann aber auf die 1080p des Fernsehers herunterskaliert. Dies resultiert in einem ruhigeren Bild durch Kantenglättung.

Der Nachfolgende Trailer ist bereits in 4k-Auflösung und benötig ein entsprechendes Endgerät, damit er voll zur Geltung kommt.

The Elder Scrolls Online erschien bereits im April 2014 für den PC und nach mehreren Verschiebungen ist der Titel nun seit längerem auf den Konsolen verfügbar. Die PS4 Pro als neue Plattform erscheint am 10. November 2016 und kann bereits vorbestellt werden.