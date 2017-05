The Elder Scrolls Online: Morrowind – Neuer Trailer veröffentlicht

Morrowind wird in diesem Jahr bereits unfassbare 15 Jahre alt. Es ist also Zeit, die nostalgische Brille abzusetzen und in The Elder Scrolls Online: Morrowind erneut auf die Insel Vvardenfell Vvardenfell zu reisen, um die alte Insel samt neuen Geschichten erneut zu Entdecken. Um die Vorfreude darauf etwas zu vergrößern, veröffentlichte Bethesda nun einen neuen Trailer.

Es liegt ganz und gar an Ihnen, wie Sie Vvardenfell erforschen und welche Art von Held Sie werden. The Elder Scrolls Online: Morrowind bietet die gleiche Entscheidungsfreiheit, die allen Elder Scrolls-Spielen zugrunde liegt, von TES III: Morrowind bis TES V: Skyrim. Spielen Sie wie Sie möchten, als wer auch immer Sie sein möchten und mit wem Sie möchten. Spielen Sie allein und werden Sie zum mächtigen Retter von Morrowind oder verbünden Sie sich mit Ihren Freunden und reisen Sie als mächtige Gruppe durch bekannte Orte wie die Aschlande, Tel Mora oder die Bitterküste. Erstellen Sie einen Hüter, brechen Sie mit dieser neuen spielbaren Klasse zu neuen Elder Scrolls-Abenteuern auf und entfesseln Sie die Magie der Natur. Oder setzen Sie Ihre Reise durch Tamriel einfach mit Ihrem Veteranen-Charakter fort.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.