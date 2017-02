The Elder Scrolls Online – Morrowind angekündigt

Bethesda öffnet das nächste Kapitel für The Elder Scrolls Online. Mit The Elder Scrolls Online: Morrowind können Fans des dritten Teils der Elder Scrolls Reihe wieder auf die Insel Vvardenfell zurückkehren. Doch nicht nur das Areal wird dem Spiel hinzugefügt. Ein komplett neuer Spielmodus, eine neue Klasse und natürlich eine erweiterte Story erleben die Spieler mit dem DLC.

Ob Einsteiger oder Veteran-Spieler, die Erweiterung bietet für jeden Spieler ein völlig neues Spielerlebnis. Die Insel Vvardenfell wurde für The Elder Scrolls Online aufpoliert und an das MMORPG-Setting angepasst. Dank des vor einiger Zeit veröffentlichten Tamriel-Updates, sind die Herausforderungen perfekt an den Spielerlevel angepasst.

Vvardenfell wird die größte Zone sein, die The Elder Scrolls Online seit seiner Veröffentlichung hinzugefügt wurde. 700 Jahre vor den Ereignissen von The Elder Scrolls III begeben sich die Spieler auf die Reise durch legendäre Schauplätze in Vvardenfell. Von den Docks in Seyda Neen über die vulkanischen Aschlande und Wälder voller Riesenpilze bis zur Herrlichkeit der Stadt Vivec, die sich in diesem Zeitalter noch im Bau befindet.

Mit der neuen Hüter-Klasse erfahren die Spieler die Kraft der Naturmagie. Außerdem besitzen die Hüter mit dem Kriegsbären über einen starken und höchst effektiven Kampfgefährten. Dieser ist immer mitten im Geschehen und steht dem Hüter tatkräftig zur Seite. Alle Fähigkeiten des Hüters können wie bei den anderen Charakterklassen an den Spielstil des Spielers angepasst werden.

Das Geschehen in The Elder Scrolls Online: Morrowind findet 700 Jahre vor den Ereignissen von The Elder Scrolls III statt. Eine gute Portion Nostalgie wird ebenfalls geboten. Denn viele Charaktere, Schauplätze und Geschehnisse sind hier wiederzufinden. In diesem neuen Kapitel schwebt Morrowind in großer Gefahr und es liegt am Spieler, dem legendären Krieger-Poeten und Wächter von Vvardenfell Vivec zu helfen. Nur wenn das Rätsel um Vivecs Erkrankung gelöst wird und er wieder zu Kräften kommt, lässt sich die Zerstörung der Welt abwenden.

Beim neuen Spielmodus handelt es sich um eine Art Arena Kampf zwischen drei Teams mit bis zu 4 Spielern. Wer hier am geschicktesten seine Fähigkeiten einsetzen und das beste Teamplay an den Tag legen kann, darf sich in den Reihen der härtesten Kämpfer in ganz Tamriel einreihen.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One und kann ab sofort vorbestellt werden.