The Elder Scrolls Online – Leitfaden für Duelle veröffentlicht

Das MMO The Elder Scrolls Online kann immer noch auf eine treue Fanbase blicken. Deswegen wird es stets weiterentwickelt. Nicht nur technisch, sondern auch neue Funktionen halten Einzug.

Die kürzlich vorgestellte Duell-Funktion wird nun auf dem offiziellen Blog genauer erklärt, wobei diese kein Hexenwerk ist und wie auch in anderen Spielen funktioniert. Über das jeweilige Sozialmenü kann man einen anderen Spieler somit zum Duell herausfordern. Dies funktioniert praktisch überall, außer in der eh schon dem PVP gewidmeten Zone in Cyrodiil.

Der Ablauf ist einfach. Um eine Flagge herum wird nun ein Bereich ausgewiesen, in dem das Duell stattfindet. Sollten sich Spieler aus diesem Bereich entfernen, wird eine entsprechende Warnmeldung eingeblendet. Erreichen die Lebenspunkte eines Teilnehmers Null, ist dieser besiegt und wird kostenlos wiederbelebt. Diese Rolle kann jedoch auch der Gewinner übernehmen, sofern er über entsprechende Skills verfügt.

Eingehende Duellanfragen kann man natürlich jederzeit ablehnen. Jedoch winken Errungenschaften im Spiel, wenn man erfolgreich aus dem Kampf hervorgehen kann.

Duelle werden mit dem kommenden Update 12 in The Elder Scrolls Online verfügbar sein.