The Elder Scrolls: Legends – Strategisches Kartenspiel zur Rollenspiel-Serie veröffentlicht

Seit heute könnt ihr auf Steam das strategische Kartenspiel zur legendären Open-World-RPG-Serie erwerben – The Elder Scrolls: Legends.

Nach dem fulminanten Erfolg von Blizzards Hearthstone scheinen Kartenspiele zu diversen Fantasy-Universen allenorts aus dem Boden zu sprießen. Auch die The Witcher-Serie hat sich dem Trend angeschlossen und liefert mit Gwent einen Ableger des gleichen Genres. Während sich dieses allerdings noch in der Closed-Beta-Phase befindet, ist das Team von Bethesda CD Projekt einen Schritt voraus. Ihr Spiel ging heute live.

In The Elder Scrolls: Legends erwartet euch ein typisches, rundenbasiertes Kartenspiel, in dem zwei Spieler gegeneinander antreten. Um zu gewinnen, muss man seine Karten strategisch Geschickt einsetzen. Außerdem müsst ihr mit eurem Magica haushalten, was den Manakristallen in Hearthstone entspricht. Auch sonst gibt es einige Parallelen. Der einzige tiefgreifende Unterschied: Es gibt hier ein Wiedersehen mit allen möglichen Kreaturen, Charakteren und Story-Elementen aus dem The Elder Scrolls-Universum.