The Division – Spielt es am Wochenende gratis

Falls ihr Bock am Wochenende Bock darauf habt, mal in The Division zu schauen, hat Ubisoft ein super Angebot für euch. Denn wie die Franzosen angekündigt haben, könnt ihr vom 15. Dezember 19 Uhr bis zum 18. Dezember 22 Uhr gratis in das Spiel hineinschnuppern.

Das Angebot bezieht sich jedoch nur auf die PC-Fassung. Dort könnt ihr aber alle Inhalte erleben, die via Patch ihren Weg in den MMO-Shooter gefunden haben. Einzig Sachen, die normal per Bezahl-DLC erworben werden, stehen euch nicht zur Verfügung. Erreichte Fortschritte könnt ihr beim Kauf der Vollversion anschließend übernehmen.