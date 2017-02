The Division – Last Stand und Patch

Ubisoft gibt nun endlich den Status der Last Stand-Erweiterung und des resultierenden Patch 1.6 für The Division bekannt.

Das Update auf Versionsnummer 1.6 bringt enorm viele Anpassungen mit sich, sodass er vermutlich den größten bisherigen Inhalt für das Hauptspiel darstellt. Dabei sollen insgesamt viele Änderungen an grundsätzlicher Mechanik sowie dem gesamten Balancing vorgenommen werden. Ein konkreter Patch Log wurde bisher nicht veröffentlicht, wird aber vermutlich kommende Woche zum Release folgen.

Zeitgleich erscheint auch die Erweiterung Last Stand, die zwei neue PvP-Modi einführen wird und neuen Schwung in die Multiplayererfahrung bringen soll. Die Dark Zone selbst wird ebenfalls größer, was euren Exkursen vielleicht wieder Sinn verleiht. Der Name des DLCs soll dabei Programm sein und eine insgesamt düstere Atmosphäre darstellen, als ohnehin bereits im Spiel verkörpert wird.

Update und DLC für The Division erscheinen zusammen am 28.02.2017 für PC, PS4 und Xbox One.