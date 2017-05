The Division – Kostenloses Wochenende

Auch wenn der Release von The Division schon über ein Jahr her ist, lebt das Spiel weiterhin von seinem Grind-basiertem Gameplay. Auch die DLCs konnten durch neue Inhalte und Ausrüstung die Community weiterhin an das zerstörte New York binden.

Ubisoft will allem Anschein aber die Community wieder etwas erweitern oder dem Gameplay frischen Wind verleihen. Der Konzern erlaubt euch deshalb den kostenlosen Zugriff auf die Schläferagenten aus dem Spiel. Allerdings nur für ein Wochenende. Die Konsolenversionen stehen bereits zum Download zur Verfügung, die PC-Version folgt im Laufe des heutigen Tages. Konsolenspieler erhalten bis kommenden Montagmorgen vollen Zugriff, die PC-Gemeinschaft nur bis Sonntagabend um 22 Uhr. Nicht nur der volle Zugriff ist möglich, alle Spielstände können bei einem möglichen Kauf der Vollversion im Anschluss auch übernommen werden.