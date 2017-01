The Division – Infos zu Patch 1.6

Bald dürfen wir mit der dritten Erweiterung zu The Division tiefer in Dark Zone. Nach den bisherigen Höhen und Tiefen des Spiels durch zahlreiche Patches sind treue Fans gespannt auf die neueste Erweiterung Last Stand. Ubisoft Massive versprach Details mit Patch 1.6. Dem Versprechen kamen die Entwickler nun nach und hier sind die ersten Infos. Zunächst die Änderungen im Patch 1.6:

Bugfixes, Balancing und kleinere Änderungen

Erweiterte Karte

Neue Special Events

Dark Zone Leaderboards

Umgestaltung der Ausrüstungsteile mit Namen

Neuer Schwierigkeitsgrad

Im Video werden viele dieser Änderungen aufgegriffen und detailliert besprochen. Ebenfalls werden die Versprechen bezüglich Patch 1.6 und Informationen rund um Last Stand besprochen. Beide Inhalte sind demnächst auf dem PTS zu spielen, bevor sie als finales Update an die breite Öffentlichkeit geraten.

The Division ist erhältlich für PC, PS4 und Xbox One.