The Division 2 – Erstes Gameplay von der E3

Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz präsentierte Ubisoft Tom Clancy’s The Division 2 mit einem ersten Trailer und erstem Gameplay-Material.

Das Spiel ist in Washington D.C. angesiedelt und eure Aufgabe ist es das Gebiet von feindlichen Fraktionen zu säubern. Auch die am meistgeschützte Stadt der Erde, Washington D.C., wurde von dem tödlichen Virus heimgesucht. Auch wenn Amerika kurz vor dem Untergang steht, versuchen einige Überlebende weiterhin zu kämpfen.

The Division 2 wird am 15. März 2019 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.