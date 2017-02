The Day After – Erste Gameplay-Screenshots

Zum Coop-Survival-Open-World-Game The Day After gibt es erste Gameplay-Screenshots zu begutachten. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und wird vom Französischen Team Coconut Games entwickelt.

Auf den gezeigten Screenshots erhält man einen ersten Einblick in den Schauplatz des Coop-Titels, eine kleine nordamerikanische Bergbaustadt namens Grayfox Hill. Das kleine Städtchen steht unter Quarantäne wegen einer unbekannten Bakterie die, die Einwohner in gefährliche und ansteckende Monster verwandelt. Zudem soll die Geschichte von Nostalgie, Entschlossenheit, Freundschaft, Reue, Liebe und Gefahr drehen. Klingt also nach einer spannenden Mischung. Überlebende die mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert werden und stehen nun zwischen ihrem neuen Leben und ihrem alten, denn manche Geheimnisse, kann man nicht einfach ruhen lassen.

Laut Coconut Games, soll noch diesen Sommer eine Early-Access-Version für Steam zur Verfügung stehen. Ob das Coop-Survival-Abenteuer auch den Weg auf die PS4 und die Xbox One findet, ist allerdings noch unklar.