The Crow’s Eye – Releasedatum und Trailer

Eine verlassene Universität für Medizin mag zunächst nicht allzu spannend klingen, kann sich aber schnell als ein interessantes Setting für ein Puzzle-Abenteuer erweisen. In The Crow’s Eye dürft ihr euch innerhalb einer solchen Einrichtung durch unzählige Puzzles bewegen, während euch die mysteriöse Atmosphäre eine Gänsehaut nach der anderen bescheren wird.

Die komplexe Story rund um die seltsamen Vermisstenfälle einige Jahre zuvor wird durch zahlreiche Dokumente erzählt, welche von Betroffenen oder Beteiligten verfasst wurden. In The Crow’s Eye dürft ihr die Universität erforschen, Geheimnisse lüften und komplexe Rätsel probieren. Oder zumindest behauptet all das Nkidu Games Inc., Entwicklerteam des Spiels. Der Release findet schon in Kürze statt, genauer gesagt am 20.03.2017. Erhältlich wird The Crow’s Eye via Steam sein. Im folgenden Trailer kann man sich einen kleinen Eindruck zum Spiel machen.