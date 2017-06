The Crew 2 – Wurde auf der E3 angekündigt

Ubisoft hat auf der E3 2017 Konferenz The Crew 2 angekündigt. Es gab nicht nur einen schicken Trailer zu sehen sondern auch einen Gameplay-Trailer.

In The Crew 2 werdet ihr nicht nur über die Straßen heizen sondern auch die Lüfte und das Wasser bändigen können, in der Open-World-Welt der United States, die Motornation genannt wird.

Im Gameplay-Material bekommt ihr ein Streetrace durch New York zusehen, spektakuläre Flugstunts, einen Trip Off-Road durch die Natur und mit einem Highspeed-Jet-Boot durch die Sümpfe. In The Crew 2 wird der Nervenkitzel des amerikanischen Motorsport-Geistes eingefangen und die offene Welt soll euch einen abwechslungsreichen, actiongeladenen und schönen Schauplatz für den Motorsport bieten. Egal ob auf dem Boden, im Himmel oder auf dem Meer.

Entdeckt die schneebedeckten Rocky Mountains, rast durch bekannte Städte wie New York, fegt mit eurem Boot durch den Mississippi oder erkundet den Grand Canyon. Im komplett neue überarbeiteten USA könnt ihr vier verschiedene Motorsport-Familien beitreten: Street und Pro-Racers, Off-Road Experte und Freestyle.

Erscheinen soll The Crew 2 Anfang 2018 für PS4, Xbox One und PC.