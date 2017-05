The Caligula Effect – Release Termin verschiebt sich

The Caligula Effect ist ein japanisches Rollenspiel des Entwicklerstudios Aquira und ist in Japan bereits im letzten Jahr über die Ladentheke gegangen. Wie der verantwortliche Publisher Atlus nun mitteilte, wird der Release des Playstation Vita Spiels sich auf den 09. Mai, also um genau eine Woche verschieben. Nach wie vor wird der Titel ausschließlich als Digitale Version über den Playstation Store zur Verfügung stehen.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von neun unterschiedlichen Männern und Frauen, die in einer virtuellen Welt mit dem Namen Mobius eingesperrt sind, in welcher sie ein Highschool leben führen sollen. Die reale Welt aus der sie ursprünglich gekommen sind, wurde bereits komplett aus ihrem Gedächtnis verbannt. Interessant ist vor allem die Tatsache das ihr nicht die einzigen Gefangenen in dieser virtuellen Sphäre seid, sondern 500 weitere Personen ebenfalls irgendwo in diesem Ort versuchen zu überleben.