The Binding of Isaac: Afterbirth+ – Kommt ein passender amiibo?

Auch wenn Spieler in Europa länger darauf warten müssen The Binding of Isaac: Afterbirth+ auf der Nintendo Switch zu kommen, scheinen die Verantwortlichen bereits jetzt mehr zu planen.

Denn auf dem offiziellen Twitter-Account von Nicalis wurde ein Bild eines potentiellen Isaac amiibo mit den Worten „Was ist das? Wollt ihr wirklich ein amiibo von The Binding of Isaac: Afterbirth+ auf der Nintendo Switch?“

What’s that? You really want an #amiibo from The Binding of Isaac: Afterbirth+ on #NintendoSwitch? pic.twitter.com/S2ncWRriE9

— Nicalis, Inc. (@nicalis) 19. April 2017