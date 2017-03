The Binding of Isaac Afterbirth+ – Erstes Booster Pack integriert Mods ins Spiel

The Binding of Isaac Afterbirth+ hat eine wahrhaft lange Reise hinter sich. Nach dem Remake, das das Original und den DLC mit noch mehr Inhalten ergänzte, folgten zwei weitere DLC, die nun wiederum mit einem ersten Booster Pack erweitert werden. Besagtes Booster Pack integriert ausgewählte Mods in das Spiel – mit dem letzten DLC wurde es einfacher Mods für The Binding of Isaac Afterbirth zu entwickeln und zu spielen.

we are attempting monthly(ish) updates to Afterbirth+ that will make specific fan made mods official in game, as well as possibly adding a few extras of my own and maybe some guest designers? who the fuck knows, im just flying by the seat of my pants at this point!

Laut Entwickler Edmund McMillen sollen diese Updates monatlich veröffentlicht werden, eine Garantie dafür kann aber selbst er nicht geben. Für zukünftige Mods suchen die Entwickler speziell nach Challenges, Gegnern, Endbossen und Angel Room Items. Mit dem jetzigen Update werden nur Items, Trinkets und einige wenige Extras eingeführt:

Während Afterbirth+ bereits für den PC erhältlich ist, müssen Konsolenbesitzer noch auf die Updates warten. Auch Nintendo Switch soll noch in den Genuss des Spiels kommen.