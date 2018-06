The Awesome Adventures of Captain Spirit – Neues kostenloses Spiel von Dontnod

Dontnod und Square Enix haben auf der E3 2018 The Awesome Adventures of Captain Spirit angekündigt. Ein neuer Titel der Life is Strange Entwickler. Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz wurde ein erster Trailer zum Titel veröffentlicht.

Ihr werdet die Rolle des zehnjährigen Jungen Chris, der davon Träumt ein Held zu sein. Erscheinen soll das Spiel am 26. Juni 2018 für Xbox One, PC und Playstation 4 und zwar kostenlos!