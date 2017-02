Terraria – Über 20 Millionen Mal verkauft

Vor mittlerweile sechs Jahren erblickte das Sandbox Game Terraria als Produkt der unabhängigen Entwickler, die sich unter dem Namen Re-Logic zusammen fanden, das Licht der Welt. Noch immer wird das Spiel mit zahlreichen Features und Ideen erweitert. Zuletzt brachte das Update auf 1.3 einige wichtige Änderungen, momentan läuft die aktuellste Version unter 1.3.4.

Der große Erfolg des 2D Adventures zeigt sich nun in harten Zahlen: Terraria wurde über 20 Millionen Mal verkauft. In einem Tweet bedankten sich die Entwickler nun für die Unterstützung.

Terraria has sold 20 million copies since launch in 2011! Thanks to our AMAZING community, we've come a long way! https://t.co/cVZ6xnMNX7 pic.twitter.com/HzG0rsehyk

— Terraria Official (@Terraria_Logic) February 17, 2017