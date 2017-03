Terraria: Otheworld – Engine Software stoppt Entwicklung, Re-Logic bleibt vage

Ein neues Jahr, neue verzweifelte Spekulationen, wann Terraria: Otherworld endlich erscheint. Bis heute machten uns die Entwickler mit Screenshots heiß, die beispielsweise die Unterwasserwelt zeigten und erklärten uns im Interview, was noch kommt und worauf sie sich am meisten freuen.

All das verblasst vor der Frage, wann wir endlich Terraria: Otherworld rechnen können. Einige Tweets geben nun Aufschluss über die Geschehnisse hinter den Kulissen. Ruud van de Moosdijk, Vizepräsident von Engine Software, erklärte, dass das Studio nicht mehr an dem Spiel arbeite und verwies auf Re-Logic.

@1MTheGuy no longer involved with it..check with the peepz at Re-Logic

— Ruud (@Engine_RvdM) January 24, 2017