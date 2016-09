Terraria: Otherworld – Neues Bildmaterial, mehr Infos und viel Wasser

Lange, sogar sehr lange war es still um das neue Projekt von Re-Logic. Terraria: Otherworld wurde vor vielen Monaten angekündigt und in einem Interview verrieten die Entwickler uns so manches interessante Detail, doch wirklich viel wissen wir bis heute nicht. Mit Terraria und anderen Titeln ist das Studio schwer beschäftigt, umso erfreulicher ist es, dass sie vor kurzem kleine Spoiler veröffentlicht haben.

a quick dive into the Ocean Biome in Otherworld! Deadly sharks and more await you as you try to hold your breath long enough to explore the murky depths for loot and adventure. There is a lot to see in this quick snapshot, so we will leave you to your usual dissection and speculation.