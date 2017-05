Tekken 7 – Vierter Charakter-Trailer

Bandai Namco Entertainment hat den vierten Charakter-Trailer zum Beat’em Up Tekken 7 veröffentlicht. Auch diesmal wird euch wieder eine kleine Handvoll Kämpfer näher vorgestellt.

Im vierten Trailer werden euch die Kämpfer Master Raven, der russische Kämpfer Sergei Dragunov, die hübsche Blondine Emilie De Rochefort kurz Lili, die schlagkräftige Japanerin Azuka Kazama, sowie Leo und Yoshimitsu präsentiert. Das große Kämpferarsenal nimmt also allmählich Gestalt an, denn in den bisher erschienenen Charakter-Trailern wurden euch nun insgesamt 27 Kämpfer vorgestellt.

Erscheinen wird das Beat’em Up am 2. Juni 2017 für PS4, Xbox One und PC.