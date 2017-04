Tekken 7 – Video stellt die Spielmodi vor

Nicht mehr lange, dann können wir uns mit Jin, Heihashi und Co. im Iron Fist wieder die Köpfe so richtig einschlagen. Bandai Namco Entertainment hat einen weiteren Trailer zum Beat’em Up Tekken 7 spendiert, der euch die Spielmodi etwas näher bringen soll.

Der Trailer ist zwar auf Japanisch, aber genügend Gameplay-Eindrücke bekommt ihr dennoch. Genauer stellt euch der Trailer etwas näher das Kampfsystem, den Online- und Offline-Modus, den Storymodus Mishima Saga, die Charakteranpassung und die Galerie vor.

Tekken 7 wird am 2. Juni 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.